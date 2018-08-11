شاهد في دقيقة.. بعد تراجعها لأعلى درجة.. اعرف تاريخ الليرة التركية

كتب محمد عبد الرحمن

يبدو أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداخلية والخارجية تعصف بالاستقرارالاقتصادي التي عاشه الأتراك خلال العقود الأخيرة، إزاء المخاوف من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة لتشهد السوق حالة من الفزع امتدت أيضا إلى أسهم البنوك الأوروبية.

حيث تراجعت الليرة التركية، بنسبة 19% في يوم واحد مقابل الدولار، و"اليوم السابع" يرصد تاريخ الليرة وسبب تسميتها.

أقدم عملة ورقية تركية طبعت في عهد الجمهورية التركية عام 1927

أعيد طباعتها مرة ثانية عام 1937 بالحروف اللاتينية بفئة 5 ليرات

يرمز لليرة بالرمز (TRY)، وتقسم الواحدة إلى 100 قرش

يأتي أصل التسمية نسبة إلى كلمة رومانية قديمة اسمها "ليبرا(Libra) "

أول دفعة من العملة الورقية كانت لفئات 5 و10 و50 و100 وحملت صورة أتاتورك

بعد وفاة أتاتورك طُبع عليها صورة عصمت إينونو سنة 1939

1939 طبعت نقود من فئة 500 ألف ليرة وحملت صورة عصمت إينونو

2005 صدر قرارا بحذف 5 أصفار من العملة وأطلق عليها الليرة الجديدة

تراجعت خلال 2018 لأعلى درجة لها منذ تعديلها عام 2005