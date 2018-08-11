شاهد في دقيقة.. العذراء والمسيح لم يسلما من الشائعات.. أكذوبة سرقة الأيقونة الأثرية

كتبت سالى حسام

انتشرت شائعات مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة أيقونة أثرية من المتحف القبطي، الشائعات قالت إن الأيقونة تصور السيد المسيح والسيدة العذراء لكن لم تعرض صورة الأيقونة.

وقالت إن "الأيقونة تم إلقاءها في صندوق قمامة تمهيدا لسرقتها.. إلا أن هذا لم يكن صحيحا لأن الأيقونة كانت نسخة مقلدة موجودة في صندوق الأحراز أمام المتحف تمهيدا لنقلها للقسم التعليمي لتشجيع الأطفال والشباب على زيارة المتحف عبر تمكنهم من لمس النسخ المقلدة ورؤية كيف تمت صناعتها وملمسها دون الإضرار بالأيقونات الأصلية، لكن مع ذلك تم فتح محضر بواقعة إهمال لأنه لا يجوز وضع الأيقونات في صندوق أمام المتحف بهذا الشكل حتى ولو كانت نسخة مقلدة وليست أثرية".