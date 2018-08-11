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شاهد.. فيديو افتكاسات "الهرايين" فى أجمل هبدة الساعة واحدة

السبت، 11 أغسطس 2018 01:35 ص
شاهد.. فيديو افتكاسات "الهرايين" فى أجمل هبدة الساعة واحدة افتكاسات "الهرايين" فى أجمل هبدة الساعة واحدة
كتب محمد السيد
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انتشرت فى الفترة الأخيرة عدد من الشائعات التى تروج لها اللجان الالكترونية والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها ومروجى الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف إثارة الفتن فى البلاد وتشكيك المواطنين فى الإنجازات التى تقام على أرض الواقع.

وفى فيديو "أجمل هبدة الساعة واحدة" الذى تناول بشكل ساخر ما روجته عدد من صفحات الإخوان ومروجى الشائعات التى كان من أبرزها شائعة تخفيض سن المعاش لـ50 عاما وتحويل مسجد قايتباى إلى مقلب زبالة وكذبة جديدة حول فتح بريطانيا اللجوء للسيدات المصريات وانتشار الحمة القلاعية فى محافظة أسيوط.

 

 


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