الرئيسية أخبار عالمية سقوط طائرة أمريكية عقب اقلاعها دون إذن من مطار سياتل السبت، 11 أغسطس 2018 06:51 ص تحطم طائرة _ صورة ارشيفية إضافة تعليق نقلت فضائية العربية فى نبأ عاجل على لسان مسئولين أمريكيين أن طائرة سقطت عقب اقلاعها دون إذن من مطار سياتل . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تحطم طائرة ثانية فى جبال الألب بسويسرا صور.. اللحظات الأولى لتحطم طائرة ركاب صغيرة فى جبال الألب بسويسرا سويسرا: مصرع 20 شخصا فى حادث تحطم الطائرة العسكرية القديمة بجبال الألب سقوط طائرة أمريكية مطار أمريكى أخبار أمريكا مطار سياتل سقوط طائرة تحطم طائرة وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى" "التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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