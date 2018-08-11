سقوط سائق وعاطلين بحوزتهم ربع كيلو فودو فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين القبض على سائق وعاطلين، حال استقلالهم سيارة سوزوكى، بحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت حوالى 250 جرام بدائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث القصاصين ومعاونيه بضبط كل من المتهم "احمد.ص.م"20 عاما، سائق ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، والمتهم "حسن.ع.ح"21 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية، والمتهم "ممدوح.م.ح"22 عاما، عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، حال استقلالهم السيارة رقم (ط ص ر 4932) ملاكى الإسماعيلية ماركة سوزوكى فان وبحوزتهم كيس بلاستيك بداخله كمية من مخدر الفودو وزنت حوالى 250 جرام أي حوالى ربع كيلو جرام ومبلغ مالى و5 تليفونات محمولة.

وبمناقشة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.