سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة بمدينة نصر

كتب ـ إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، القبض على 3 عاطلين وسائق كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة وذخيرة فى مدينة نصر.

البداية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي السابع بجوار الحديقة الدولية، ألقى ضباط المباحث القبض على مستقلي السيارة رقم أ ن ج 2596 ماركة جيلي سوداء اللون (مستأجرة)، وبفحصهم تبين أنهم كل من، "محمود س ا" 36 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرها قضية " مخدرات "، و"محمود م ن" 32 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضية " مخدرات " ، و"فتحي م ق" 39 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية " أموال عامة "، و" محمد ا ا" 41 سنة، عاطل.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهم سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم، و3 طلقات من ذات العيار، وقناع للوجه، وحبل، وقطعة قماش، وشال، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق الجنائي فيما بينهم علي تكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات الحديثة بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري المضبوط بحوزتهم، وأنهم كانوا في سبيلهم لسرقة إحدي السيارات ذات الدفع الرباعي كرها عن قائدها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التى تولت التحقيق.