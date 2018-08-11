video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم السبت وثبات العملة مقابل الجنيه فى موسم الحج

السبت، 11 أغسطس 2018 12:49 م
سعر الريال السعودى اليوم السبت وثبات العملة مقابل الجنيه فى موسم الحج الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
 
استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 11-8-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعر فى السوق المصرية 4.74 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
 
يأتى ثبات العملة السعودية مقابل الجنيه المصرى اليوم، ليس فقط لأن اليوم هو ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك والتى تتوقف خلالها التعاملات المصرفية، وإنما هو استمرار لحالة الثبات التى تشهدها العملة منذ فترة ختى مع بدء موسم الحج والذى يكثر به الطلب على العملة السعودية، إلا إنها لم تشهد أى تحركا فى سعرها أمام الجنيه المصرى.
 
وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى،،،، مسجلا فروقا طفيفة فى السعر من بنك لاخر....

متوسط سعر الريال السعودى فى البنك المركزى

 

4.74 جنيه للشراء
4.82 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

 

4.74 جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء
4.76 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.73 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

 

4.73 جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-8-2018

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة