سعر الريال السعودى اليوم السبت وثبات العملة مقابل الجنيه فى موسم الحج

كتبت- هبة حسام

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 11-8-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعر فى السوق المصرية 4.74 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

يأتى ثبات العملة السعودية مقابل الجنيه المصرى اليوم، ليس فقط لأن اليوم هو ثانى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك والتى تتوقف خلالها التعاملات المصرفية، وإنما هو استمرار لحالة الثبات التى تشهدها العملة منذ فترة ختى مع بدء موسم الحج والذى يكثر به الطلب على العملة السعودية، إلا إنها لم تشهد أى تحركا فى سعرها أمام الجنيه المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى،،،، مسجلا فروقا طفيفة فى السعر من بنك لاخر....



متوسط سعر الريال السعودى فى البنك المركزى

4.74 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع