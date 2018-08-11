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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرق جزر الكوريل فى المحيط الهادى

السبت، 11 أغسطس 2018 08:10 ص
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شرق جزر الكوريل فى المحيط الهادى مقياس ريختر _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ
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ضرب زلزال شدته 6 درجات على مقياس ريختر، جنوب شرق جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان فى المحيط الهادي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مركز مجلس خبراء التنبؤ بالزلازل التابع لفرع ساخالين للخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية إنه تم تسجيل الهزات الأرضية صباح اليوم السبت وإن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

يذكر أن العلاقات بين اليابان وروسيا متوترة بسبب جزر كوريل وتسميها اليابان هوبومونداي، وكانت القوات السوفييتية احتلتها مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وظلت تحت الإدارة الروسية، امتدادا لمنطقة ساخالين التى تتنازع عليها الدولتان أيضا، وتطلق اليابان على كل المنطقة اسم هوبوريودو (الإقليم الشمالي) ، وفى روسيا اسم جزر الكوريل الجنوبية.

 


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زلزال

قوة 6 درجات

جزر الكوريل

المحيط الهادي




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