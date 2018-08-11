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زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إيران.. وحريق يلتهم 150 هكتارا من شمالها

السبت، 11 أغسطس 2018 11:08 ص
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إيران.. وحريق يلتهم 150 هكتارا من شمالها مقياس ريختر- أرشيفية
أ ش أ
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 ضربت هزة ارضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مناطق من محافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق إيران.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن مسئول فى منظمة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند قوله إنه تم إرسال أربع فرق إغاثة وانقاذ إلى مناطق الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة.

وفى سياق أخر، أعلن رئيس وحدة الحفاظ على البيئة فى محافظة مازندران مسلم آهنكرى أن حريق التهم 150 هكتارا من الغطاء النباتى فى منطقة ميانكالة فى محافظة مازندران شمال ايران.

وأضاف أن عملية إطفاء الحريق استغرقت نحو 8 ساعات، لافتا إلى أن العامل البشرى وليس الطبيعى كان وراء هذا الحريق.

 

 

 


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