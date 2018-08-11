رفع الحواجز الخرسانية بمحيط قسم السيدة زينب لتحقيق السيولة المرورية

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بإيجاد حلول غير تقليدية لتسيير الحركة المرورية بكافة المحاور ، وإعطاء الأولوية لكل مايهم المواطنين ويؤثر إيجابياً فى التيسير عليهم .. بما يضمن منع التكدسات وإنضباط الحالة المرورية، تم رفع كافة الحواجز الخرسانية ، وفتح كافة الطرق والمحاور المرورية المغلقة بمحيط قسم شرطة السيدة زينب بشارعى بورسعيد، وعبد المجيد اللبان، مما انعكس على الحالة المرورية بالمنطقة، وساهم فى فتح شريان مرورى هام لأهالى منطقة السيدة زينب.

أشرف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة على أعمال رفع الحواجز الخرسانية وفتح المحاور بمحيط القسم ، الأمر الذى لاقى استحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول، لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين.