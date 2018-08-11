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السبت، 11 أغسطس 2018 08:34 ص
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رصد 14 حالة إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية شمال شرقى الصين

السبت، 11 أغسطس 2018 07:30 ص
رصد 14 حالة إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية شمال شرقى الصين اصابة بالجمرة الخبيثة
بكين أ ش أ
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أعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة "هيلونج جيانج" الصينية، تسجيل 14 حالة إصابة بمرض الجمرة الخبيثة الجلدية فى المقاطعة الواقعة شمال شرقى البلاد.

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة المقاطعة -فى بيان صحفى اليوم السبت- أن أحد المرضى الـ14 تمت معالجته وغادر المستشفى، مشيرا إلى أن المرض تحت السيطرة وأن المرضى يخضعون لعلاج فعال.

وأضاف المكتب أن السلطات المحلية تبحث أسباب ظهور المرض، لافتا إلى أنه تم إعدام 818 خروفا فى المناطق المتأثرة وعالية الخطورة بالمقاطعة.

وقام مكتب "هيلونغجيانغ" لتربية الحيوانات والطب البيطرى بإرسال ثلاث فرق من الخبراء للتعاطى مع الوضع، كما أرسل المكتب لقاح الجمرة الخبيثة لتحصين الماشية فى المناطق عالية الخطورة.

وأرسلت السلطات الصحية فى المقاطعة خبراء لبحث حالات العدوى بهدف اتخاذ المزيد من تدابير السيطرة والوقاية الفعالة.

وتعد الجمرة الخبيثة الجلدية أقل الأنواع خطورة لهذا المرض، وتحدث الإصابة غالبا عندما يقوم شخص مصاب بجرح قطعى أو التهاب جلدى باتصال مباشر وغير محمى مع خلايا الجمرة الخبيثة فى حيوان مريض أو نافق.

 


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رصد 14 حالة إصابة

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