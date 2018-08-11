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رئيس "قناطر أسيوط الجديدة": المشروع وفر 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة

السبت، 11 أغسطس 2018 01:08 م
رئيس "قناطر أسيوط الجديدة": المشروع وفر 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة المهندس مجدى عباس رئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال المهندس مجدى عباس رئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، إن المشروع يعود بمكاسب كثيرة للمواطن المصرى، من بينها تحسين الإنتاجية لزراعة الفدان بمساحة مليون و650 ألف فدان، ما يوفر المنتجات الزراعية، ويحسن الدخل القومى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباح دريم"، من داخل المشروع بأسيوط، أن السيولة فى الحركة الملاحية مكسب اقتصادى وسياحى، والكوبرى العلوى الذى يربط بين شرق وغرب النيل يرجع سيولة مرورية كمكسب للمواطن، موضحاً أن المشروع به محطة كهرباء بها 4 توربينات تولد 32 ميجا وات، ككهرباء نظيفة صديقة للبيئة توفر 250 مليون جنيه فى العام.

وأوضح أنه يعمل بالمشروع 3 آلاف عامل، كفرص عمل مباشرة، وورائهم أكثر من وفر 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، لافتاً إلى أن هناك 300 شخص يتولون تشغيل القناطر الجديدة.

وذكررئيس الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن المشروع جاهز ويعمل منذ 28 مارس وحتى الآن بشكل تجريبى، لافتاً إلى أن القناطر القديمة انتهى دورها فى 5 أغسطس 2017.


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