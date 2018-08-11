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رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف أهداف مبادرة "أسبوع فى حب الوطن".. فيديو

السبت، 11 أغسطس 2018 03:10 م
رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف أهداف مبادرة "أسبوع فى حب الوطن".. فيديو اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "أسبوع فى حب الوطن"، لحل مشكلات المواطنين، استهدفت تفعيل الدور المجتمعى والوطنى لكل أطراف العملية الاستهلاكية، موضحاً أنه تم استدعاء كل أطراف العملية وتم توجيه رسالة بإعلاء قيمة المواطن المصرى، والتأكيد على اهتمام الدولة بحل شكاوى المواطنين.

وأكد خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، لفضائية "extra news"، أن هناك استجابة من الشركات لحل شكاوى المواطنين، والفيصل فى هذا الأسبوع الذى يؤكد التزامهم، مشدداً على ضرورة مراعاة الأبعاد الإنسانية والمجتمعية لكل المواطنين، إضافة إلى أهمية تنفيذ القانون.

وأوضح أن هناك بعض الشركات التى تفاعلت مع المبادرة، خصصت أسبوع لعروض خاصة للمواطنين، مما يؤكد استيعابهم فكرة المبادرة ورسالتها فى إطار التوجه العام للدولة.

 


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