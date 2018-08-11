رئيس جامعة طنطا يستقبل وفدا طلابيا من قسم اللغة العربية بجامعة موسكو

الغربية أحمد زيادة

استقبل الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، وفداً طلابياً من قسم اللغة العربية بجامعة موسكو، وذلك فى إطار زيارتهم الاستكشافية لمركز تعليم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا للنظر فى إمكانية التحاقهم للدراسة به العام القادم.

بدأ اللقاء بترحيب رئيس الجامعة بأعضاء الوفد، مشيراً إلى الاهتمام في هذه المرحلة لتكون هناك علاقات تبادلية بين البلدين مصر وروسيا، مؤكداً أن أساس هذه العلاقة هى اللغة، ومن هنا طالبنا بضرورة فتح مركز لتعليم اللغة الروسية فى مصر

وأكد "سبع"، اهتمامه بتعليم اللغة العربية، مشيراً إلى حرصه على وضع خطة للتعليم، قائمة على المعايشة، بحيث يتفاعل الدارس بشكل كامل مع البيئة، لأنها الأساس لتعليم اللغة.

و أشاد الوفد بالاستقبال الحافل والتعاون المثمر من جانب جامعة طنطا متمنيين التحاقهم بالدراسة بمركز اللغة العربية بكلية الآداب نظراً للمستوى المتميز الذي وجدوه عليه.

حضر اللقاء الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور عبد الكريم أبو جبل ، مدير مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة طنطا.