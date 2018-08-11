رئيس جامعة دمنهور يشارك فى افتتاح المشروعات الصغيرة للناجحين فى فصول محو الأمية

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، والدكتورة مايسة المفتى المسئول عن مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية، والأستاذة بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة جمعية النهوض بالقرى، المشروعات الصغيرة للذين تم محو أميتهم من خلال طلاب جامعة دمنهور ولخدمة أهل قرية أنور المفتى.

بحضور كل من الدكتورة غادة غتورى عميد كلية التربية وهالة صنيدق مدير إدارة المشاريع بكلية التربية جامعة دمنهور، ومسئول عن مشروع محو الأمية، وجمعة الهوارى، مدير مدرسة أنور المفتى والأستاذ رشاد توفيق مدير الإدارة التعليمية بأبوحمص، والأستاذ حمدى سلام وكيل عام إدارة أبو حمص التعليمية، والأستاذ محمد رمضان خطاب مدير التعليم الثانوى بإدارة أبو حمص، وذلك بمقر مدرسة أنور المفتى، فى إطار مشروع البحيرة بلا أمية، وقد افتتحت فصول محو الأمية بقرية أنور المفتى بمركز أبو حمص لمحو آمية 10 آلاف أمى حتى الأن .

وصرح الدكتور عبيد صالح، عن مكافأة مالية شخصية من سيادته قدرها 3000 آلاف جنيه لأكثر سيدة إنتاجا، وسيتم عرض منتجاتها فى معرض عام لمنتجاتها لتشجيعها وبيع إنتاجها .

وأكد الدكتور عبيد صالح، على ضرورة إجادة المرأة القراءة والكتابة، وأن التعليم هو الوسيلة الفعالة والركيزة الأساسية فى التغير الاجتماعى، لأن الأم هى أساس الأسرة، ولابد من تزويدها بمهارات الكتابة والقراءة لتحسين حياتها، وأيضا أن تقوم المرأة بتشجيع أطفالهم على الاهتمام بالتعليم لضرورة الاهتمام بالنشىء وتحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع الريفى، لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار صالح على أهمية المشاريع الصغيرة، والعمل على التشجيع على إقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك بإعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة من ناحية أخرى، ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشاريع اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأوضحت الدكتور مايسة المفتى، على أهمية دعم كل من يرغب بأن يظل أفضل، كما أنه لا بد من زيادة الأهتمام بعمل المرأة، وفتح مجالات جديدة لها، بما يتوافق مع طبيعة المرأة وقدراتها، ورعاية المشاريع المبتكرة.

كما تم تكريم الناجحين فى فصول محو الأمية، كما أن فريق العمل المدرب من جامعة دمنهور، على الاستراتيجيات الحديثة للقضاء على الآمية سيقوم بتدريب طلاب جامعة الزقازيق، لما لهذا الفريق من سابق خبرة فى التدريب، وتم الاستعانة به من قبل فى تدريب طلاب جامعة الإسكندرية .

وجدير بالذكر حصول جامعة دمنهور على المركز الأول فى محو الأمية على مستوى الجامعات المصرية للقضاء على الأمية، بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم فتح 1000 فصل بمحافظة البحيرة، باستخدام استراتيجية جديدة فى مشروع محو الأمية، وهى طريقة تربوية النص، حيث تعتبر أحدث طريقة للقضاء على الأمية وتعد جامعة دمنهور الأولى فى تطبيقها على مستوى الجامعات المصرية، حيث تم تدريب 2200 طالب من كلية التربية بالجامعة عليها.