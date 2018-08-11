رئيس جامعة المنوفية يتفقد كلية التربية للطفولة المبكرة ويجتمع بالمسئولين بها

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، عقب إفتتاح المؤتمر الأول لكلية الصيدلة بالجامعة، كلية التربية للطفولة المبكرة للإطمئنان على سير العمل بها، وإستعدادات الكلية الناشئة لاستقبال طلاب الفرقة الأولى فى العام الدراسى 2018/2019.

كما حرص رئيس الجامعة، على الإجتماع بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى، لمناقشة ضوابط العمل بالكلية، مؤكدا فى بداية حديثه على أهمية إرساء مبدأ أخلاقى قيمى ومنهجى يسير عليه الجميع فأنتم عليكم العبء الأكبر كأول جيل يبدأ العمل بالكلية وستستمر بعدكم الأجيال القادمة.

كما أكد الخولى، لفريق العمل بالكلية، أن حب العمل والإستمتاع به هو الطريق لتقديم الكثير وتطوير العمل وقيمة الفرد فيما يقدمه، خاصة وأنتم مسئولين عن تنشأة خريجين ستربى أطفال المستقبل وتشكيل فكر المجتمع، وكل ماتفعله سيكون دين ستدفعه، مؤكدا على مبدأ أن الصواب صواب والخطأ خطأ وليس هناك أى مبرر للغلط.

كما شدد رئيس الجامعة، على قيمة العمل الجماعى والعمل كفريق واحد والحرص على المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية وأن مجلس الكلية هو من يمثل الكلية وبه تتخذ كافة القرارات وحل مشاكل الكلية، وأن يؤمن الجميع بأهمية دوره مهما كان صغيرا ولكنه مؤثر والجميع يعمل لهدف واحد، وأهمية الإستفادة من تجارب الآخرين.

ثم تناقش رئيس الجامعة فى قواعد وضوابط توزيع العمل، مشدداً على العدالة فى التوزيع وليس هناك كره أو حب فى الإدارة والواسطة الوحيدة هى الإجتهاد والتميز فى العمل، وقواعد توزيع المقررات حسب التخصص.

كما استمع الخولى لاستفسارات الحضور وتوضيح نظام العمل وتوزيع أماكن المحاضرات وإتاحة كافة المدرجات وقاعات الأنشطة والتعاون مع قسم الطفولة بكلية التربية وسير العمل بالقسم والكلية.

وأكد فى ختام لقائه على أهمية عمل موقع تفاعلى مع الطلاب للتواصل المستمر بين الطلاب وأستاذ المادة وصفحة تعريفية بأنشطة الكلية.

ثم تفقد رئيس الجامعة للمبنى وتفقد المدرجات والقاعات والتأكيد على الإنتهاء من كافة التشطيبات والتجهيزات وتنظيم الجهاز الإدارى بالكلية.

رافق رئيس الجامعة الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، والدكتور عمرو الكشكى عميد التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عادل بلتاجى عميد الزراعة والدكتور إبراهيم غريب عميد التربية الرياضي.