رئيس جامعة المنوفية: استقبلنا 700 مشارك بالمؤتمر الدولى للصيدلة

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، إن المؤتمر الدولى الأول لكلية الصيدلة الذى نظمته الجامعة يعتبر من أهم المحطات للانطلاق والتأكيد على قوة كلية الصيدلة.

وأكد الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر يتضمن أكثر من 106 ورقات عمل، وسجل لحضور المؤتمر 700 مشارك بين كل العاملين فى حقل صناعة الدواء .

وأضاف الخولى، أن هذا المؤتمر يؤكد على نهج الكلية فى تعليم الخبرات ونقلها والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذه الصناعة تعتبر من أكثر الاستثمارات.

وأكد الخولى على أن الأبحاث العلمية هى الأساس للوصول إلى دواء جديد ومواد جديد للتصنيع الدوائى، لافتًا إلى أن المؤتمر من أحد أهداف هو الوصول إلى المادة الخام الآمنة والدواء الأمن الذى يساهم فى تقليل الكلفة لصناعة الدواء.

وتمنى الخولى أن يصل المؤتمر إلى نتائج تستخدمها الشركات فى تطوير إنتاج الدواء وتطوير البحث الدوائى لتحقيق أعلى معدل من الإنتاجية.