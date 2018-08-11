رئيس جامعة الإسكندرية: تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب آليا اعتبارا من هذا العام

أعلن رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردى، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب الكترونيا، اعتبارا من هذا العام عن طريق ماكينات الدفع الآلى، مؤكداً أنه لن يتم تحصيل أى مصروفات داخل الكليات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة صباح اليوم السبت 11/8/2018 بمجلس العمداء ـ وبحضورامناء الكليات، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الكليات لتطوير البنيه التحتيه للمباني والمنشات، ورفع المخلفات، وخطتها لتنميه مواردها الذاتيه، والتطوير الاكاديمي الذى تقوم به جميع الكليات من خلال انشاء البرامج الجديدة والبرامج البينية والاتفاقات مع الجامعات الدولية، حيث اكد رئيس جامعه على عمداء الكليات سرعه الانتهاء من اعمال الصيانه الشامله بجميع الكليات وإستكمال الاجراءات اللازمه لرفع كفاءه منشأتها، تنفيذا للمبادرة التى اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب والذى عقد بجامعة القاهرة ـ يوليو 2018 عن تنظيم مسابقة لأفضل جامعة فى رفع كفاءة منشآتها ذاتياً من أجل استقبال طلابها فى العام الجامعى الجديد.

وتابع رئيس الجامعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بسرعة أنهاء قوائم إنتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، حيث أوضح الدكتور احمد عثمان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية انه تم اﻻنتهاء من اجراء 97 عملية قسطرة وتوسيع دعامات، وإجراء 12 عملية زرع قوقعة، و8 عمليات تركيب مفصل، و141 عملية قلب مفتوح، مشيرا الى وجود خطة متكاملة لﻻسراع من معدل إجراء عمليات قوائم اﻻنتظار واﻻنتهاء منها خﻻل 6 أشهر بالتعاون بين مستشفيات جامعة اﻻسكندرية ومستشفيات وزارة الصحة دون تحميل موازنة الدولة اى أعباء.

كما كلف رئيس الجامعة كلية الزراعة بمسئوليه تنسيق الحدائق والتشجير بجميع كليات الجامعة، وكلية الفنون الجميله بتجميل الاسوار ووضع لوحات ارشاديه للطلاب الجدد لتعرفهم بالمباني المختلفه داخل الكليات، والتعاون بين جميع الكليات لاعداد كتيبات لتوثيق انشطة القطاعات المختلفه بالجامعة.