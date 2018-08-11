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رئيس الوزراء الأردنى: الأردن سيبقى فى مقدّمة الركب لمحاربة الإرهاب الغاشم

السبت، 11 أغسطس 2018 01:27 م
رئيس الوزراء الأردنى: الأردن سيبقى فى مقدّمة الركب لمحاربة الإرهاب الغاشم رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزّاز
عمان (أ ش أ)
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شدّد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزّاز على أنّ الأردن سيبقى دوماً فى مقدّمة الركب لمحاربة الإرهاب الغاشم والأفكار الظلاميّة، التى تستهدف حياة الأبرياء وتحاول تقويض الأمن والاستقرار.

ودعا الرزاز - خلال زيارة قام بها اليوم السبت، إلى المديريّة العامّة لقوات الدرك الأردنى والتقى مديرها العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة بحضور وزير الداخلية الأردنى سمير مبيضين ومدير الأمن العام الأردنى اللواء فاضل الحمود ومدير الدفاع المدنى الأردنى اللواء مصطفى البزايعة - إلى ضرورة الالتفاف حول القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة الأردنية الذين يقدّمون التضحيات فى سبيل الدفاع عن أمن الأردن.

واستمع رئيس الوزراء الأردنى إلى إيجاز قدمه اللواء الركن الحواتمة حول ما خلصت إليه التحقيقات المتعلّقة بالحادث الإرهابى الجبان الذى وقع يوم أمس لدورية مشتركة تابعة لقوات الدرك والأمن العام الأردنى فى منطقة الفحيص بمحافظة البلقاء(20 كم شمال غرب عمان)، مشدّداً على أنّ هذا العمل الجبان لن ينال من عزم الأردن بل سيزيده قوّة ومنعة وإصراراً على التمسك بقيمه الراسخة ووحدته الوطنيّة.

وأكّد الرزاز عدم التهاون فى ملاحقة الإرهابيين وحملة الأفكار الهدّامة أينما كانوا وضرورة ملاحقة مقترفي الجريمة النكراء وتقديمهم ليد العدالة لينالوا الجزاء العادل، مشيداً بالكفاءة العالية لمنتسبى الأجهزة الأمنيّة وما يتمتعون به من شجاعة واحترافيّة على الدّوام.

وأعرب الرزّاز عن تعازيه باستشهاد الرقيب على عدنان القوقزة من مرتّبات الدرك الذى ارتقى أثناء أدائه لواجبه المقدّس يوم أمس فى الحادثة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين من قوات الدرك والأمن العام.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية - فى بيان له اليوم السبت - أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

 

 


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