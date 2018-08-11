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"دور" الألمانية للسيارات توقف عملياتها فى إيران

السبت، 11 أغسطس 2018 04:16 م
"دور" الألمانية للسيارات توقف عملياتها فى إيران مصنع سيارات
رويترز
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أوقفت شركة دور الألمانية أنشطتها في إيران، التي تضررت بفعل إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها فى الأسبوع الماضى ، وشملت تهديدا بإدراج أى شركة تتعامل مع الجمهورية الإسلامية فى القائمة السوداء.

وقال كارلو كروسيتو مدير العمليات المالية بشركة التوريدات في قطاع السيارات فى مقابلة مع صحيفة بويرسن-تسايتونج نشرتها اليوم السبت،  "نمت الأعمال فى إيران فى العام الماضى  والآن أوقفنا أنشطتنا فى الوقت الراهن".

وأضاف "فزنا بعقدين أكبر فى 2017 ليسا على درجة كبيرة من الأهمية لكن لا يستهان بهما ، أيضا كانت فرصة من حيث هوامش (الربح) ولكن نخسر الآن".

ودافعت الصين وألمانيا يوم الأربعاء عن علاقاتها التجارية مع إيران فى مواجهة تحذير الرئيس دونالد ترامب من أن أى شركة تتعامل مع إيران ستمنع من العمل فى الولايات المتحدة.

وعلقت عدة شركات أوروبية خططها للاستثمار فى إيران منها شركة توتال العملاقة فى قطاع النفط وكذلك شركات صناعة السيارات بى.إس.إيه ورينو ودايملر المصنعة للسيارات.

 


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