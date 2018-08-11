دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر ذى الحجة وعيد الأضحى الثلاثاء 21 أغسطس

كتب لؤى على

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن يومَ الاثنين الموافق العشرين من شهر أغسطس هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ الحادى والعشرين من شهر اغسطس هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت دار الإفتاء فى بيان لها، إن ذلك يأتى بعد إعلان المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمى، أن اليوم السبت هو آخر أيام ذي القعدة، وأن غدا الأحد الثانى عشر من شهر أغسطس هو أول أيام ذي الحجة.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت دار الافتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.