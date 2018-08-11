حملة نظافة ورفع للمخلفات بمقابر دسوق استعداد لعيد الأضحى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد مقابر دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملة مكبرة لرفع المخلفات تحت إشراف من اللواء حمدى الحشاش، رئيس مركز ومدينة دسوق، بداخل وخارج المقابر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال الحشاش، إن الحملة مستمرة لمدة أربعة أيام على التوالى لحين رفح كل المخلفات بالمقابر وتقليم جميع الأشجار والحشائش، كما تشمل الحملة كل شوارع وميادين دسوق.

وأضاف الحشاش، لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل غرفة عمليات وشن حملات على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، والسلع منهجية الصلاحية.