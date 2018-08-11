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جامعة بنى سويف: آخر موعد لدرجات الماجستير والدكتوراه بمعهد علوم المسنين 30 أغسطس

السبت، 11 أغسطس 2018 09:50 ص
جامعة بنى سويف: آخر موعد لدرجات الماجستير والدكتوراه بمعهد علوم المسنين 30 أغسطس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن آخر موعد للتقديم لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بالمعهد القومى لعلوم المسنين، الخميس  30 أغسطس الجارى. 

وأشار  منصور حسن فى بيان له، إلى أن المعهد يمنح درجة الدبلوم التخصصى فى دراسات المسنين فى عشرة تخصصات فريدة وهي: دراسات طب المسنين، ودراسات التمريض ورعاية المسنين التغذية، ودراسات العلاج الطبيعى ورعاية المسنين، ودراسات التغذية للمسنين، والدراسات النفسية للمسنين، والدراسات الاجتماعية للمسنين، والدراسات الفنية للمسنين، والتربية الرياضية والترويح للمسنين، والعلاج الوظيفى للمسنين، والدراسات الهندسية والبيئية للمسنين، بالإضافة إلى درجتى الماجستير والدكتوراه فى دراسات المسنين.

 

 


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