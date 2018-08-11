تنظيم القاعدة الإرهابى يعلن مقتل "مولوى فضل الله" أمير طالبان باكستان

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت تنظيم القاعدة الإرهابى، مقتل أمير حركة طالبان باكستان والمكنى بـ "مولوى فضل الله"، فى قصف جوى نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية فى أفغانستان.

ونشرت صفحات موالية لتنظيم القاعدة، بيان لزعيم التنظيم الإرهابى أيمن الظواهرى، يعلن فيها عن مقتل "مولوى فضل الله" بقصف أمريكى فى أفانستان.

وتولى فضل الله قيادة حركة طالبان باكستان فى نوفمبر 2013، بعد الإعلان عن مقتل زعيم الحركة السابق حكيم الله محسود، وتتهمه إسلام أباد بمحاولة اغتيال الناشطة ملالا يوسفزى فى 2012.