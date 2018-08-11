تعليم الأقصر تقيم مسابقة مراكز تنمية القدرات المسرحية

الأقصر - أحمد مرعى

أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على مسرح قصر ثقافة الأقصر، مسابقة مراكز تنمية القدرات المسرحية على مستوى الجمهورية أمام لجنة الوزارة برئاسة عاطف العجمى مدير عام إدارة التربية المسرحية بالوزارة.

وشاركت فى المسابقة إدارات الأقصر وأرمنت والطود وإسنا، حيث قدمت إدارة الأقصر مسرحية "الأراجوز الكسلان" وفقرة إلقاء للطالب "كريم بهاء الدين" وقدمت إدارة أرمنت مسرحية "الحل إيه" وقدمت إدارة الطود مسرحية " مستر حمزة ط وفقرة إلقاء للطالبة منة الله شعبان على وقدمت إدارة إسنا فقرة إلقاء للطالب مكاريوس محسوب.

كانت الفقرات المقدمة هادفة لغرس القيم والسلوكيات الإيجابية وقد أثنت لجنة التحكيم على المسابقة .

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام مديرية التربية والتعليم بالأنشطة الصيفية وغرس قيم المجتمع والمواطنة.