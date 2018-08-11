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تعرف على معنى التشهير بالصحافة ومواقع التواصل الاجتماعى و عقوبته

السبت، 11 أغسطس 2018 04:00 ص
تعرف على معنى التشهير بالصحافة ومواقع التواصل الاجتماعى و عقوبته محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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يتسأل الكثير من المواطنين عن عقوبة التشهير بهم عبر صفحات الجرائد، أو مواقع التواصل الاجتماعى.

"اليوم السابع" يشرح كيفية إثبات وجود تشهير سواء بالجرائد والصحف أو مواقع التواصل الاجتماعى، وعقوبة من يقوم بتلك الجريمة.

ويقول المستشار أحمد المبيض، إن التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أواحتقاره،  إسنادا علنيا عمدياً، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت أليها، أو بمعنى أخر تصريح  مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.

وأضاف المبيض، أن التشهير لا يكون  تشهيراً  إلا إذا  تم نشره وذاع خبره والإ لم يكن تشهيراً، موضحاً لكى تقوم جريمة التشهير، لابد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.

أما عن العقوبة يتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانوناً،  بالإضافة  للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أورفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.


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