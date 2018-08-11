تعرف على توصيات المؤتمر الدولى الثالث للطب البيطرى بجامعة جنوب الوادى

قنا - هند المغربى

أوصى المؤتمر الدولى الثالث للطب البيطرى تحت عنوان "الطب البيطرى آمال وتحديات" الذى نظمته الكلية بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة الذى استمر لمدة 3 أيام بعدة توصيات.

وهى: أوصى باستخدام المركبات الطبيعية كالبر وبيوتيك والأجسام المناعية المستخلصة من صفار البيض والثوم ونبات المورينجا كإضافات لأعلاف الدواجن لرفع الكفاءة الانتاجية للثروة الداجنة ومقاومتها للأمراض ودراسة مرضية للفيروسات الحديثة للفصيلة الخيلية والطيور المهاجرة لمعرفة مدى ضراوتها وتأثيرها على صحة الحيوان.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة فى بيان إلى أن المؤتمر أوصى بإجراء مزيد من الدراسات الوبائية على مرض الحمى القلاعية على فترات متقاربة للحد من ظهور عترات فيروسية جديدة يصعب السيطرة عليها و تفعيل دور المحاجر البيطرية عند الحدود واستخدام التقنية الحديثة للكشف عن الأمراض كوسيلة لحماية الثروة الحيوانية فى مصر من الأمراض الوافدة و ترشيد استهلاك الأدوية للحيوانات وقصر صرفها على الجهات المنوط بها وتحت إشراف الطبيب البيطرى من خلال الصيدليات التى تعمل فى هذا المجال و التوسع فى زراعة النباتات المقاومة للملوحة والجفاف والتى تصلح للزراعة فى المحافظات الصحراوية فى مصر واستخدامها كأعلاف طبيعية لحيوانات المزرعة.

واضافت الدكتورة جيهان رجب عميد كلية الطب البيطرى ورئيس المؤتمران المؤتمر أوصى بإجراء مزيد من الدراسات والبحوث على مرض ميريك الذى يصيب الدواجن لتقليل معدلات الاصابة به فى الثروة الداجنة والفحص الدورى للسلاحف المنزلية والزواحف الأخرى للتأكد من خلوها من الطفيليات التى قد تنتقل للإنسان واستخدام التقنيات الحديثة مثل الخلايا الجزعية والهرمونات العصبية فى علاج بعض الأمراض التى تصيب حيوانات المزرعة و التوسع فى الدراسات الموروفولوجية للحيوانات البرية فى البيئة المحيطة كالورل لاستخدامه فى العلاج وصناعة الجلود والاستفادة منه.

وقال الدكتور ياسر عبد الجليل أمين عام المؤتمر إن المؤتمر أوصى أيضا بتدوير استخدام المبيدات الحشرية لمقاومة البعوض والإعلان عن تنظيم المؤتمر الدولى الرابع للطب البيطرى ودعوة الباحثين من كليات الطب البيطرى فى جامعات مصر والجامعات العربية والأجنبية للمشاركة فيه مع دعوة كبار المربين والمستثمرين والعاملين فى مجال الطب البيطرى للمشاركة فيه وأن المؤتمر أوصى ايضا بضرورة العمل على قيام الأطباء البيطريين بالكشف على لحوم الدواجن لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى والعمل على الاهتمام بالمجاز وتطهيرها ودعم العاملين بها.

جاء المؤتمر بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و إشراف الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة جيهان رجب عميد كلية الطب البيطرى.

و شارك فيه 41 باحث من جامعات أسيوط وقناة السويس والمنصورة وجامعة مدينة السادات بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادى والعديد من العاملين المهتمين بصناعة الدواجن والاعلاف وصحة الحيوان.