video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعاون أممى مع بنجلاديش لنقل 41 ألف روهانجى من مخيماتهم تحسبا للفيضانات​

السبت، 11 أغسطس 2018 06:57 ص
تعاون أممى مع بنجلاديش لنقل 41 ألف روهانجى من مخيماتهم تحسبا للفيضانات​ فيضانات _ صورة أرشيفية
نيويورك أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ أنها تعمل بالتعاون مع بنجلاديش، على نقل 41 ألف لاجئ روهانجى من مخيماتهم بمنطقة كوكس بازار الحدودية مع ​ميانمار​، خوفا من مخاطر ​الفيضانات​ والانهيارات الأرضية الناجمة عن ​الأمطار​ الموسمية.

وأشارت المفوضية - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت - إلى أنه تم حتى الآن نقل 24 ألف لاجئ فقط، من أصل 41 ألف، إلى أماكن أكثر أمانا، واصفة الأمطار الموسمية التى تضرب منطقة كوكس بازار، بأنها الأعنف منذ سنوات.

تجدر الاشارة إلى أن منظمات حقوقية، طالبت بضرورة نقل لاجئى ​الروهنجيا​ الذين يعيشون فى مخيمات ضخمة مكتظة بشدة لمواقع أكثر أمانا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تحث ميانمار على الإسراع بعودة الروهينجا ومنحهم الجنسية

الأمم المتحدة

بنجلاديش

أخبار بنجلاديش

نقل 41 ألف روهانجى

مخيمات

الفيضانات​




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة