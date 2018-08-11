تعاون أممى مع بنجلاديش لنقل 41 ألف روهانجى من مخيماتهم تحسبا للفيضانات​

نيويورك أ ش أ

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ أنها تعمل بالتعاون مع بنجلاديش، على نقل 41 ألف لاجئ روهانجى من مخيماتهم بمنطقة كوكس بازار الحدودية مع ​ميانمار​، خوفا من مخاطر ​الفيضانات​ والانهيارات الأرضية الناجمة عن ​الأمطار​ الموسمية.

وأشارت المفوضية - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت - إلى أنه تم حتى الآن نقل 24 ألف لاجئ فقط، من أصل 41 ألف، إلى أماكن أكثر أمانا، واصفة الأمطار الموسمية التى تضرب منطقة كوكس بازار، بأنها الأعنف منذ سنوات.

تجدر الاشارة إلى أن منظمات حقوقية، طالبت بضرورة نقل لاجئى ​الروهنجيا​ الذين يعيشون فى مخيمات ضخمة مكتظة بشدة لمواقع أكثر أمانا.