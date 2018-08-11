ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "أوراسكوم للاستثمار" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 138.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 96.3 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول بلغ 130.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 130 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية"، بحجم تداول بلغ 129.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 460.3 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 71.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 16.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 64.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 16.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء " جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 54.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 235.3 مليون جنيه، تلتها " بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 42.1 مليون جنيه، وقيمة تداول 146.8 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 36.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 61.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع " الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 32.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 96.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 18.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 12.6 مليون جنيه.