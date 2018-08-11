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تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى تقاطع الدائرى بسبب أعمال تطوير

السبت، 11 أغسطس 2018 12:15 ص
تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى تقاطع الدائرى بسبب أعمال تطوير تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تبدأ صباح اليوم السبت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، فى إجراء تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى فى تقاطعه مع الدائرى الأوسطى لمدة يومين، بسبب تطوير ورفع كفاءة الحاجز الخرسانى الأوسط بين اتجاهى الطريقين وسط انتشار الخدمات المرورية.

وستكون التحويلات المرورية للقادم من القاهرة اتجاه السويس، للدخول الى الطريق الداعم الجانبى المستحدث ما قبل كوبرى الدائرى الأوسطى، والسير بالطريق الداعم لمسافة كيلو ثم العودة مرة أخرى الى الطريق الرئيسى بعد تجاوز منطقة الأعمال، على أن تكون الأعمال بدء من يوم السبت 6 صباحا وحتى 5 مساء لمدة يومان.

وتراقب إدارة المرور حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة مع وضع الشركة المنفذة للأعمال المخاريط والعلامات الإرشادية والضوائية لمنع وقوع أى حوادث مرورية لحين انتهاء تلك اﻷعمال.

 

 


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