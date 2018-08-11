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السبت، 11 أغسطس 2018 10:43 ص
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تحرير 1576 مخالفة مرورية وضبط 189 متهمًا هاربًا من أحكام فى البحيرة

السبت، 11 أغسطس 2018 09:23 ص
تحرير 1576 مخالفة مرورية وضبط 189 متهمًا هاربًا من أحكام فى البحيرة متهمين - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون، والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط 189 متهمًا هاربًا من 2476 حكما قضائيا بالحبس .

كما تم تحرير 1576 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية

وفى مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط "أحمد.ا.ع" عاطل ومقيم قرية البنجر العامرية الإسكندرية، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 محلى وتحرر المحضر اللازم .

وفى مجال المواد المخدرة تم ضبط "أشرف.ا.م" سائق ومقيم بندر أبو حمص، وبحوزته (20) قرص مخدر ومبلغ مالى 490 جنيه وهاتف محمول "بقصد الاتجار"، وضبط "أحمد .ع.م" عامل ومقيم نجع بريك مركز وادى النطرون وبحوزته (10) قرص مخدر " بقصد التعاطى" وتحرر المحضر اللازم .

 


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