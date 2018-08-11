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السبت، 11 أغسطس 2018 07:20 م
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تحرير 1053 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

السبت، 11 أغسطس 2018 06:06 م
تحرير 1053 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة مرورية -أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1053 مخالفة مرورية.

 وكلف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 1053 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، 129 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 5200 جنيه، وسحب 25 دراجة نارية.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 45 رخصة وتحصيل 4750 جنيه غرامة.

جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الإنضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.

 

 


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