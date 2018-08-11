تحرك طفيف فى أسعار لحوم الأضاحى.. وارتفاع كيلو الخراف 3 جنيهات ليبلغ 70 جنيها

كتب إسلام سعيد

والعجول بـ 60 جنيها والقصابين تؤكد: توافر رءوس الماشية والخراف والعجول بأعداد كبيرة

شهدت أسعار لحوم الأضاحى زيادة طفيفة فى أسعارها مع اقتراب عيد الأضحى حيث ارتفع سعر كيلو اللحوم الحية من الخراف بقيمة 3 جنيهات ليسجل الكيلو 70 جنيها، إضافة إلى تحرك سعر كيلو العجول الحية ليسجل 60 جنيها.

وكشف أحمد سبله عضو شعبة القصابين، أن لحوم الأضاحى هذا العام قد يكون هناك تراجعا فى الطلب عليها بسبب الظروف الاقتصادية للمواطن بخلاف كل عام، متوقعا زيادة الطلب على الخراف الحية أكثر من أى عام مضى، مرجعا ذلك إلى أن مرض الجلد العقدى الذى انتشر فى الأبقار وخاصة الذكور منها قد يخلق حالة من العزوف عن شراءها هذا العام.

وحول إمكانية أن تتأثر مبيعات اللحوم البلدى باللحوم المستوردة قال سبله لـ"اليوم السابع"، أن هذا قد يحدث ربما فى القاهرة الكبرى لكن باقى المحافظات لديهم اعتقاد أنه لا بديل عن اللحوم البلدى ومهما كانت اللحوم المستوردة ذات جودة عالية أو حتى عجول مستوردة وأخذت دورة تربية فى مصر ثم تم ذبحها فى مصر لكنها لن تكون منافسا للحوم البلدى خاصة خلال موسم الأضاحى.

وكشف عضو شعبة القصابين، ارتفاع أسعار كيلو الخراف "قائم" أو الخراف الحية إلى قرابة 70 جنيها ليباع ما بين 67 إلى 70 جنيها حسب المنطقة بزيادة قدرها 3 جنيهات، لافتا إلى أن أسعار العجول البلدى "واقف" أى عجول حية غير مذبوحه ارتفعت أسعارها على مدار الأسبوع الماضى ليزداد سعرها من 56 إلى 58 جنيها وقد يسجل الكيلو 60 أو 62 جنيها حسب المحافظة.

وحول توفر الأضحيات فى الأسواق، أكد سبله أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة فى الأسواق وكذلك العجول الحية والخراف وبكميات غير قليلة لأن هناك استعدادات خاصة لهذا الموسم سنويا، فمزارع التربية تطرح أعداد كبيرة سواء من الماشية أو العجول خلال فترة العيد، وكذلك طرح أعداد غير مرصودة من قبل المزارعين والمربين فى منازلهم مما يخلق وفرة فى الرءوس.

وعلى جانب أخر وبشأن منافذ توزيع اللحوم، كشف محمد وهبة رئيس شعبة القصابين فى غرفة القاهرة التجارية، إن منافذ بيع اللحوم المنتشرة فى الشوارع سواء لجهاز الخدمة الوطنية أو منافذ أمان "وزارة الداخلية" وسيارات وزارة التموين، تستحوذ على قرابة 55 % من مبيعات اللحوم فى السوق و45 % عبر محلات الجزارة.

وقال وهبة لـ"اليوم السابع"، إن هناك اتجاه من المواطن لشراء لحوم المنافذ وارتفاع الأسعار اللحوم البلدى أدى إلى تراجع الطلب عليها بصورة ملحوظة وكذلك بسبب تراجع الحالة الاقتصادية للمواطن، لافتا إلى أن اللحوم المستوردة بدأت تأخذ نصيبا من السوق عبر هذه المنافذ.

وبشأن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى " اللحوم المذبوحة" ، أكد رئيس شعبة القصابين، أن اللحوم "العجالى" تصل المستهلك ما بين 120 -150 جنيها للكيلو حسب المنطقة والقطعية، والبتلو الجاموسى يصل يتراوح سعره ما بين 110 – 120 جنيها لكن الاقبال عليها ليس بالقدر الكافى.