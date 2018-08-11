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تجديد حبس 5 متهمين 15 يوماً بعد تخصصهم فى تجارة مخدر الفودو بالقاهرة

السبت، 11 أغسطس 2018 08:00 ص
تجديد حبس 5 متهمين 15 يوماً بعد تخصصهم فى تجارة مخدر الفودو بالقاهرة محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، حبس 5 عاطلين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، بعد أن أمرت نيابة السلام، تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بحبسهم، لضبطهم وبحوزتهم كمية كبير من الأقراص المخدرة.

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، القبض على كل من "حسن. أ" 32 سنة، عاطل، و"أحمد.س" 31 سنة، عاطل، و"أحمد. ف" 30 سنة، عاطل،، و"رجب. م" 22 سنة، عاطل، و"محمد. ف" 36 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الفودو المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.


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