تجديد حبس 3 متهمين بخطف طفل التجمع 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بخطف طفل في بالتجمع الخامس 15 يوماً على ذمة التحقيق.

كان نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب، عقب خروجه من النادى بالتجمع الخامس، وإعادته لأسرته سالما، والقبض على كافة المتهمين بارتكاب الواقعة، والذين اعترفوا بخطف الطفل لمساومة والده نظرا لعلمهم بثرائه، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "محمد خ م" 44 سنة، مدير شركة للمقاولات العامة، بالتجمع الخامس، بأنه علم من نجله "أحمد" 14 سنة، طالب، أنه عقب خروجه من نادى القاهرة الجديدة وشقيقة "عمار" 8 سنوات، وأثناء تواجدهم أمام مسجد الاعتصام، فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية، قاما بخطف شقيقه عمار وفرا هاربين.

وأشار والد الطفل، إلى أنه وفى وقت لاحق ورد له اتصال هاتفي من رقم محدد، أخبره المتصل أن المجنى عليه بصحبته وسيعاود الاتصال به فى وقت لاحق وأغلق المتصل هاتفه المحمول.

وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث وكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها مع الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتطوير خطط البحث، والعمل على إعادة مناقشة المبلغ تفصيليا عن ظروف وملابسات الواقعة، وفحص خط سير المجنى عليه من النادى حتي محل الواقعة، وفحص خط سير هروب الدراجة البخارية مرتكبة الحادث، وحصر وفحص خلافات وعلاقات أهلية المجنى عليه.

ومن خلال تحريات فريق البحث الذى قاده اللواء أشرف الجندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضباط مباحث قطاع القاهرة الجديدة بالاشتراك مع ضباط وحدة المساعدات الفنية بإدارة العمليات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إبراهيم ع إ" 48 سنة، بالمعاش، و"أحمد ع م" 21 سنة، عاطل، وشهرته محمد بلوظه، و"عبد العظيم إ ع" 18 سنة، عاطل، وشهرته عمرو سردينه.

كما أشارت التحريات إلى تواجد المجنى عليه بشقة خاصة بـ"سماح . م . أ" 33 سنة، ربة منزل، ومقيمة إسكان الشباب بمنطقة العبور فى القليوبية "طليقة المتهم الأول" حسنة النية، وليست على علم بالجريمة.

وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمن القليوبية، وتم استهداف الشقة، بمأمورية برئاسة العميد نبيل سليم، مدير إدارة المباحث الجنائية، أسفرت عن تحرير المجنى عليه، وضبط بصحبته المتهم الثانى، وباستهداف باقى المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزة الأول السيارة رقم ف هـ ق 679 "ملكه" وبحوزة المتهم الثانى الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة وبحوزة المتهم الثالث الدراجة البخارية رقم 121476 بنى سويف ملك والده.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول أنه يرتبط بعلاقة صداقة بوالد المجنى عليه، ولعلمه بثرائه ونظراً لمروره بضائقة مالية خطط لاختطاف نجله ومساومته على إعادته مقابل فدية مالية.

وأضاف أنه حاول تنفيذ مخططه بنفسه باستخدام السيارة ملكه المضبوطة بحوزته إلا أنه لم يتمكن من ذلك فاستعان بكل من المتهمين الثانى والثالث لتنفيذ مخططه مقابل اقتسام مبلغ الفدية وأخبرهما بخط سير المجنى عليه وشقيقه واللذان تمكنا من خطفه باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزة المتهم الثالث وتسليمه له وبدوره اصطحبه للشقة سكن طليقته "سماح م إ" دون إخبارها بحقيقة الواقعة مستغلاً عدم تواجدها بالشقة، وبمواجهة المتهمان الثانى والثالث أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.