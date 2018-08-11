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تاجر يطعن زوج ابنته لخلافات المصاهرة فى المنوفية

السبت، 11 أغسطس 2018 07:53 ص
تاجر يطعن زوج ابنته لخلافات المصاهرة فى المنوفية مشاجرة-ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تعدى سائق ونجله على زوج ابنته بالضرب، لخلافات المصاهرة بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد استقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى " ا ا م " 32 سنة، سائق ومقيم الحى الغربى بمدينة شبين الكوم دائرة القسم، مصاباً بجرح طعنى بالجانب الأيسر.
 
بالانتقال والفحص وسؤاله، اتهم كل من والد زوجته " ع ا ب "  61 سنة، تاجر ونجله " ع " 35 سنه، كهربائى ومقيمان شارع المدارس بمدينة شبين الكوم، بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته لخلافات بسبب المصاهرة.
 
بمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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