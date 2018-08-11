تأجيل محاكمة 3 متهمى بـ"أحداث شارع السودان" لـ 29 سبتمبر

كتب أحمد حسنى

أجلت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام "16 سنة".

وصدر ضد المتهم محمد السيد عبد السلام حكمًا "غيابيا" بالحبس 10سنوات، وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميا بـ " أحداث شارع السودان" لجلسة 29 سبتمبر، لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

كان المحكمة قد عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة بأحداث شارع السودان.