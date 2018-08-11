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تأجيل محاكمة "بديع" و 12 آخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 19 أغسطس

السبت، 11 أغسطس 2018 06:25 م
تأجيل محاكمة "بديع" و 12 آخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 19 أغسطس بديع
كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب ـ تصوير خالد كامل
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لـ 19 أغسطس لاستكمال المرافعة وتكليف مصلحة السجون بالتحقيق فى سبب عدم وصول الاوراق للمتهم محمود أبو زيد.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم

 

 

 

 


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