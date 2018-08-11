تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عفروتو لـ 8 سبتمبر للمرافعة

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، تاجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة ضرب شاب يدعى "عفروتو" حتى الموت لجلسة 8 سبتمبرالمقبل للمرافعة.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وجاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

كما تلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، واستمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث قسم المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه.