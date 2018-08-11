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تأجيل قضية الاستيلاء على أموال جمعية المستشارين لـ8 سبتمبر للفصل فى طلب الرد

السبت، 11 أغسطس 2018 01:12 م
تأجيل قضية الاستيلاء على أموال جمعية المستشارين لـ8 سبتمبر للفصل فى طلب الرد محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية المستشار شريف الغرباوى، و وليد الرحمانى، وسكرتارية عادل عبد الحليم ورجب شعبان محاكمة قاضيين سابقين، ومهندس، ومحام فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال التصرف فى أرض جمعية المستشارين، لجلسة 8 سبتمبر القادم، وذلك لحين الفصل فى طلب الرد.
 
وكانت التحقيقات فى القضية رقم 11312 لسنة 2012 أكدت تورط "مصطفى.ب" رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف - الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات فى وزارة التضامن - فى تسهيل استيلاء كلا من "محمد.أ" و"زياد.ع"، و"نشأت.ع"صاحب شركة مقاولات، و"محمد.ع" محامى على أرض ملك جمعية المستشارين قيمتها 15 مليونا و120 ألف جنيه فى 2008.
 
 

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أخبار الحوادث

محكمة العباسية

شمال القاهرة

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