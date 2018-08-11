تأجيل قضية الاستيلاء على أموال جمعية المستشارين لـ8 سبتمبر للفصل فى طلب الرد

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، السبت، برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، وعضوية المستشار شريف الغرباوى، و وليد الرحمانى، وسكرتارية عادل عبد الحليم ورجب شعبان محاكمة قاضيين سابقين، ومهندس، ومحام فى اتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال التصرف فى أرض جمعية المستشارين، لجلسة 8 سبتمبر القادم، وذلك لحين الفصل فى طلب الرد.

وكانت التحقيقات فى القضية رقم 11312 لسنة 2012 أكدت تورط "مصطفى.ب" رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف - الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات فى وزارة التضامن - فى تسهيل استيلاء كلا من "محمد.أ" و"زياد.ع"، و"نشأت.ع"صاحب شركة مقاولات، و"محمد.ع" محامى على أرض ملك جمعية المستشارين قيمتها 15 مليونا و120 ألف جنيه فى 2008.