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تأجيل إعادة محاكمة 148 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

السبت، 11 أغسطس 2018 12:31 م
تأجيل إعادة محاكمة 148 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا محكمة - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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قررت اليوم السبت، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية كلا من المستشارين أحمد عبد الرازق الإمام، وأيمن الششتاوى، وأمانة سر مصطفى عبد المجيد وخالد شعبان، تأجيل محاكمة 148 متهما إخوانيا فى حرق محكمة سمالوط، إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس 12 متهما محبوسين على ذمة القضية، لطلب تحريات الأمن الوطنى، حول بعض المتهمين المحبوسين. 

كانت النيابة العامة،  قد أحالت المتهمين فى مارس 2014 إلى المحاكمة، بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة وقضائية، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كما أجلت المحكمة، إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث اقتحام قسم شرطة مطاى، إلى جلسة اليوم الثانى من دور أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

 


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