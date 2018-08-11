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السبت، 11 أغسطس 2018 01:53 م
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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "غرفة عمليات رابعة" لـ 29 سبتمبر

السبت، 11 أغسطس 2018 01:21 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "غرفة عمليات رابعة" لـ 29 سبتمبر المستشار محمد ناجى شحاته-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة إعادة إجراءات  متهم صادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 29 سبتمبر المقبل لحضور المحامى الأصلى.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
 
وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذي قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان الارهابية  في محيط مسجد رابعة العدويةووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، هي إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
 
 
 
 

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غرفة عمليات رابعة

اخبار الحوادث

المستشار محمد ناجى شحاتة

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اكاديمية الشرطة




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