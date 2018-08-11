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السبت، 11 أغسطس 2018 11:26 ص
خالد صلاح
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بكين تغلق مؤقتا جزءا من سور الصين العظيم بسبب الطقس السيئ

السبت، 11 أغسطس 2018 10:37 ص
بكين تغلق مؤقتا جزءا من سور الصين العظيم بسبب الطقس السيئ سور الصين- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت بلدية بكين إغلاق مقطع "بادالينغ" من سور الصين العظيم فى حى "يانتشينغ" بشكل مؤقت من بعد ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بأن تشهد المدينة هطول أمطار بغزارة شديدة .

وذكرت لجنة السياحة لبلدية بكين - فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على مدونة "ويبو" الصينية الشهيرة للتواصل الاجتماعى - أن وقت إعادة فتح المقطع المذكور سيخضع لمزيد من المتابعة، كما طلبت من جميع المقاصد والمنتجعات السياحية فى الحى المذكور إغلاق منشآتها اليوم وغدا.

وكانت مديريتا الموارد الأرضية والأرصاد الجوية فى بكين أصدرتا إنذارين لمواجهة العواصف الرعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، ومخاطر وقوع كوارث جيولوجية خلال فترة الأيام الثلاثة المقبلة.

وجدد المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية فى وقت سابق اليوم السبت إصدار تحذير، لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها فى بكين ومناطق مجاورة، مع توقعات بوصول نسبة الأمطار إلى 300 مم خلال 24 ساعة.

 

 


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