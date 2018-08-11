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السبت، 11 أغسطس 2018 04:17 م
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برنامج تدرببى لفريق super education team بجامعه سوهاج

السبت، 11 أغسطس 2018 03:00 م
برنامج تدرببى لفريق super education team بجامعه سوهاج البرنامج التدرببى (internship)
سوهاج - محمود مقبول
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بدأ اليوم السبت الموافق 11من أغسطس الجارى البرنامج التدرببى (internship) لفريق super education team بالتعاون مع مركز الخدمات المعرفيه والإلكترونية بجامعه سوهاج، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعه.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الهدف من مبادرة الفريق، هو تعليم وتطويرالطلاب وطلاب المدارس عن طريق ورش عمل وأنشطه وتدريبات عمليه تشمل مدارس مراكزالمحافظه، وتخريج جيل مستعد للقياده ومتابعه استمراريه العمليه التعليميه.

ومن جانبه أضاف الدكتورمحمود أبوالعز مدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالجامعة، إن فترة التدريب تضم 80 طالب وطالبة لمده شهرونصف PR,HR,Marketing ,innovation لإعدادهم للمسابقة القادمة، "هاكسون الابتكار"

 


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