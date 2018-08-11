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بدء مرافعة الدفاع فى استكمال محاكمة "بديع" و 12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

السبت، 11 أغسطس 2018 02:27 م
بدء مرافعة الدفاع فى استكمال محاكمة "بديع" و 12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب ـ تصوير خالد كامل
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بدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد". 
 
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

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