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بالأسماء.. مدير أمن الدقهلية يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

السبت، 11 أغسطس 2018 01:28 ص
بالأسماء.. مدير أمن الدقهلية يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط وزير الداخلية
كتبت دينا الحسيني
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اعتمد مدير أمن الدقهلية اللواء محمد حجى، منذ قليل، حركة التنقلات الداخلية والتى شملت العقيد أحمد العجوز رئيسا لمباحث الأموال العامة، والمقدم علاء شلش مباحث التموين،  مقدم محمد وردانى وكيل فرع الجنوب ،  مقدم وليد الطنبولى رئيس قسم مكافحة الأسلحة والزخائر . 

كما اعتمد مدير أمن الدقهلية كلا من : 

رائد احمد شبانه وكيل قسم التحريات

رائد احمد النجار رئيس السنبلاوين

رائد اكرم صيام وكيل الاموال العامة

رائد احمد سالم رئيس مباحث المسطحات

رائد يوسف صبرى رئيس بلقاس

رائد حسام عبدالمنعم رئيس محلة دمنة

رائد احمد السادات رئيس طلخا

هانى ابوليلة رئيس مباحث تامين المستشفيات

مقدم محمد منير مفتش مباحث قسم ثان

مقدم احمد رمضان رئيس مباحث السيارات

مقدم احمد سليم رئيس مباحث الاحداثوالرعاية اللاحقة

مقدم عمر عامر وكيل فرع بحث شىرق

مقدم عمرو لسماعيل رئيس مباحث الطرق والمنافذ

رائد مخمد حماد رئيس مباحث الستامونى

رائد احمد فتحى وكيل فرع بحث غرب
 
احمد القلا رئيس تمى الامديد 
 
رائد احمد القبانى رئيس قسم العمليات
 
رائد احمد خضير رئيس المنزلة
 
اسامة توفيق رئيس مباحث السجون المركزية
 
احمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر
 
رائد محمد فؤاد منصور وكيل قسم العمليات ورئيس المساعدات الفنية بالعمليات
 
عمر سليمان رئيس المطرية
 
رائد محمد فتحى صالح رئيس ميت سلسيل
 
رائد احمد الجندى رئيس بنى عبيد
 
رائد محمد الهلالى رئيس قسم ميت غمر

 


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