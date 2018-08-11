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بالأسماء.. تعرف على حركة الضباط الداخلية بأمن القليوبية

السبت، 11 أغسطس 2018 06:52 م
بالأسماء.. تعرف على حركة الضباط الداخلية بأمن القليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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اعتمد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء فاروق رئيس المباحث الجنائية حركة التنقلات الداخلية لضباط أمن القليوبية، وشملت الحركة نقل كلا من الرائد إسماعيل خطاب من رئيس وحدة البحث الجنائى بقسم ثان بنها إلى رئيس وحدة البحث الجنائى بقها، ونقل الرائد محمد فتحى إلى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والرائد محمد عبدالله من رئيس وحدة البحث الجنائى بالخصوص إلى رئيس وحدة البحث الجنائى بكفر شكر، والنقيب أحمد محمود إلى رئيس وحدة مكافحة جرائم سرقة السيارات.

 

والنقيب محمد رفعت أبو سريع لرئيس قسم المساعدات الفنية، والرائد مروان محمد طوخ إلى رئيس وحدة البحث الجنائى بالقنا طر الخيرية، والرائد محمد السعيد رئيس وحده مباحث قليوب، والرائد علاء عطية رئيس مباحث الآداب والمصنفات.

 

وتعيين العميد وليد شنن مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد هشام السيد البدوى مدير إدارة الترحيلات، والعميد أشرف سعيد مدير إدارة تأمين المنشآت الحكومية، والعميد خالد أحمد فتحى مدير إدارة المنشآت وشئون الخدمة، وعميد أحمد صلاح الدين مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والعميد خالد حسن مدير إدارة التخطيط والتفتيش. 

 

وتعيين العقيد أحمد عبدالحميد وكيل إدارة المرور، والعقيد ممدوح عبدالمعطى مفتش بفرقه شرطة الخانكة، والعقيد سيد محمد مأمور قسم الخصوص، والعقيد هانى سمير رئيس قسم تنفيذ الأحكام، والعقيد طارق عليوة قائد معسكر قوات الأمن بالخانكة، والعقيد هشام جابر رئيس قسم الحراسات بقوات الأمن

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