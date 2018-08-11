video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باريس ترفض استثناء الموانىء الفرنسية من الطرق البحرية بعد بريكست

السبت، 11 أغسطس 2018 08:01 م
باريس ترفض استثناء الموانىء الفرنسية من الطرق البحرية بعد بريكست الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

احتجت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيت بورن رسميا لدى المفوضية الأوروبية معتبرة أن اقتراحا لتغيير الطريق التى تربط إيرلندا بالقارة الاوروبية بعد بريكست وتجنب الموانىء الفرنسية "غير مقبول بالنسبة إلى فرنسا".

وكتبت بورن إلى المفوضة المكلفة النقل فيوليتا بالك فى بريد إلكترونى الجمعة، "ما فاجأنا" هو أن اقتراح المفوضية "لا يأخذ فى الإعتبار" جغرافيا الموانىء الفرنسية وقدرتها على الاستعداد "لامتلاك القدرات اللازمة لزيادة النشاط المرتقب".

وكانت المفوضية اقترحت فى الأول من أغسطس تغيير مسار الطريق عبر اوروبا بحر الشمال-المتوسط الذي يربط إيرلندا بدول بينيلوكس ومرسيليا تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ويهدف الامر الى تعزيز التواصل البحرى المباشر وتفادى العبور عبر الجمارك لدى دخول بريطانيا أو الخروج منها.

وقالت الوزيرة فى الرسالة التى تلقت فرانس برس، نسخة منها السبت "هذا الاقتراح كما هو غير مقبول بتاتا بالنسبة إلى فرنسا" منتقدة قلة الشفافية وتسرع المفوضية فى عملية التشاور.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا

ماكرون وترامب يبحثان الوضع فى سوريا والعلاقة مع إيران

فرنسا

بريكست

اخبار بريكست

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة