باريس ترفض استثناء الموانىء الفرنسية من الطرق البحرية بعد بريكست

باريس (أ ف ب)

احتجت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيت بورن رسميا لدى المفوضية الأوروبية معتبرة أن اقتراحا لتغيير الطريق التى تربط إيرلندا بالقارة الاوروبية بعد بريكست وتجنب الموانىء الفرنسية "غير مقبول بالنسبة إلى فرنسا".

وكتبت بورن إلى المفوضة المكلفة النقل فيوليتا بالك فى بريد إلكترونى الجمعة، "ما فاجأنا" هو أن اقتراح المفوضية "لا يأخذ فى الإعتبار" جغرافيا الموانىء الفرنسية وقدرتها على الاستعداد "لامتلاك القدرات اللازمة لزيادة النشاط المرتقب".

وكانت المفوضية اقترحت فى الأول من أغسطس تغيير مسار الطريق عبر اوروبا بحر الشمال-المتوسط الذي يربط إيرلندا بدول بينيلوكس ومرسيليا تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ويهدف الامر الى تعزيز التواصل البحرى المباشر وتفادى العبور عبر الجمارك لدى دخول بريطانيا أو الخروج منها.

وقالت الوزيرة فى الرسالة التى تلقت فرانس برس، نسخة منها السبت "هذا الاقتراح كما هو غير مقبول بتاتا بالنسبة إلى فرنسا" منتقدة قلة الشفافية وتسرع المفوضية فى عملية التشاور.