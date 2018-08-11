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اليوم.. مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ "أحداث مجلس الوزراء"

السبت، 11 أغسطس 2018 03:00 ص
اليوم.. مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة أحمد دومة بـ "أحداث مجلس الوزراء" أحمد دومة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، سماع مرافعة النيابة العامة فى إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبانى حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


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محاكمة دومة باحداث الوزراء

المستشار محمد شيرين فهمى

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