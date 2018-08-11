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اليوم.. محاكمة محافظ المنوفية السابق فى قضية الرشوة

السبت، 11 أغسطس 2018 12:00 ص
اليوم.. محاكمة محافظ المنوفية السابق فى قضية الرشوة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت ثالث جلسات، محاكمة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين فى اتهامهم بالرشوة.
 
وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وإبراهيم لملوم، وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم. 
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين  آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب رشوة وأخذ محافظ المنوفية السابق مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات تصل قيمتها إلى 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة. 
 
 
 
 
 
 

 


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